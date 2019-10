Fernando Santos: "Vamos estar no Campeonato da Europa, garantidamente"

Selecionador nacional defendeu que faltou "mais cabeça fria" a Portugal no jogo de Kiev, em que perdeu por 2-1 com a Ucrânia.

Fernando Santos lamentou que Portugal tivesse jogado mais com o coração do que com a cabeça e, acrescentou, faltou "cabeça fria", sobretudo depois de estar a jogar com mais um jogador, na sequência da expulsão de Stepanenko no lance do penálti convertido por Cristiano Ronaldo.

"Vamos estar no Campeonato da Europa de 2020, seguramente", afirmou o selecionador nacional quando foi convidado pelo jornalista da Sport TV, no "flash interview" a deixar uma mensagem para os portugueses.



Análise ao jogo

"O jogo pôs-se complicado. Entrámos bem no jogo, com um livre do Ronaldo. A seguir, eles foram lá à frente e fizeram o golo. A partir daí, desequilibrámo-nos um pouco no jogo. A equipa tentou dar a volta, foi para cima, conseguiu fazer algumas coisas positivas, outras menos positivas. Das poucas vezes em que a Ucrânia foi lá [à baliza de Portugal], tivemos dificuldade. Acho que usámos e abusámos do jogo interior. Poderíamos ter libertado a bola mais para os corredores, como, aliás, tínhamos planeado. Ao intervalo, disse aos jogadores que era importante acreditar e jogar mais com a cabeça e menos com o coração. Quando fizemos o 2-1, voltámos a jogar mais com o coração, quando tínhamos condições para empurrar o adversário. Parabéns à Ucrânia".

Conversa ao intervalo com os jogadores

"Era importante não jogar tanto com o coração e mais com a cabeça. Tentei corrigir ao intervalo, disse aos jogadores que estávamos a jogar muito com o coração. Era preciso jogar com a cabeça, acreditar que era possível, estarmos compactos, fomos sempre à procura do jogo, houve um momento crucial do jogo, o penálti. Marcámos, faltou-nos depois do penálti ter mais cabeça fria, com um jogador a mais, tivemos duas boas oportunidades, mas faltou mais cabeça fria. Tínhamos condições para abrir mais o jogo, criámos duas oportunidades, parabéns à Ucrânia.

Contas do apuramento para a fase final do Europeu

"Sempre disse que a Sérvia está em jogo. Com um empate nosso a Sérvia estaria na mesma em jogo. Perdemos o primeiro objetivo, agora temos duas finais, temos que ganhar à Lituânia em casa e no Luxemburgo".