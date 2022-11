Fernando Santos, um nome certo no onze e as lesões de Otávio e Nuno Mendes

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, com o Uruguai (19h00), a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

Otávio e Mendes: "Vamos ter treino as 15h00, vamos ver se evoluem no treino, se vão ou não... Hoje de manhã estavam na fase de tratamentos, vamos ver se estarão aptos para amanhã."

Passado: "O Bernardo até podia responder tão bem como eu. Temos de aprender com as coisas que não fizemos bem. Tivemos de andar a fazer contas no jogo com a Sérvia. Há muitas equipas que nem chegaram lá, fizeram contas... Temos de perceber as características dos jogadores que tem, não é igual a 2016, 2018, 2019... Em 2020 não tivemos, por causa da covid-19, mas as coisas vão-se alterando, as características dos jogadores são outas. Optámos por um futebol diferente. No jogo em que perdemos e tudo estava mal sabemos que não é assim. Contra a Espanha fomos muito fortes, mas a partir daí tivemos mais dificuldades. São jogos que vão cimentando essas questões. Amanhã vamos apresentar as características que apresentamos nos últimos jogos, temos vindo a melhorar muitos aspetos."

Pepe: "É um monstro. Um monstro. Alguém com um papel tremendo no balneário, um dos que treinei chama-se Pepe. Vai jogar amanhã. Não há de ter problemas seguramente, está sempre pronto."