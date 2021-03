Fernando Santos tranquilo: "Tínhamos de entrar com os dois pés, só com o direito podíamos cair"

Declarações de Fernando Santos após a vitória da seleção portuguesa frente ao Azerbeijão.

Jogo: "Na primeira parte controlamos sempre o jogo, podíamos ter construído um bocadinho melhor em oportunidades, não sei se ultrapassaram a linha de meio-campo na primeira. Estivemos organizados, compactos, a recuperar a bola com facilidade. Estava controlado e faltou melhorar nas zonas de finalização. Foi com autogolo, mas merecíamos mais que um golo."

Segunda parte: "Na segunda parte a equipa não teve a inspiração normal, a influência, vários passes errados, jogou curto, pouca variação de jogo, e o Azerbeijão começou a acreditar que era possível. Não fomos tão fortes na recuperação e permitimos que se aproximassem da baliza. Melhorou com a entrada do João, tivemos com ele uma das melhores jogadas. Ganhámos, normal ganhar, estas equipas trazem dificuldades, obviamente que não contava e esperava ganhar com outra naturalidade. Agora vamos tirar conclusões e pensar na Sérvia."

Importante entrar com o pé direito?: "Entrar com os dois pés, só com o direito podíamos cair. Foi uma vitória fundamental, agora com calma conversar e fazer análise do que fazer com a Sérvia, que será diferente, mas sempre com confiança nos meus jogadores."

Nuno Mendes: "Tranquilo, esteve bem dentro de um padrão normal. Num primeiro jogo não podemos esperar aquela fluidez que ele normalmente apresenta ofensivamente, mas esteve muito equilibrado no jogo."