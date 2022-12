Fernando Santos: "Todos são jovens na equipa, incluindo o Pepe"

Declarações do selecionador nacional, antes do confronto com a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira (15h00)

Espírito na Seleção e as diferentes gerações: "Teoricamente, há aqueles que podem terminar aqui, mas há muita gente jovem. Todos são jovens na equipa, incluindo o Pepe. O que conta é o espírito, a capacidade mental, o prazer. Quando temos alegria, corremos por gosto. Esta geração começou em 2018, 2020. É uma equipa diferente. Está em crescimento. Passou por uma má fase, mas depois encontrou-se. O jogo é importante para continuar esse crescimento. Queremos dar uma grande alegria aos portugueses."

Antevisão à Coreia do Sul: "Queremos vencer, queremos ficar em primeiro. Sabemos da dificuldade, pelo adversário, que tem muita qualidade. Fez dois jogos tremendos. Os resultados não acompanharam as exibições. É uma equipa muito bem organizada, com princípios claros. É uma equipa à imagem do Paulo Bento. Procura sempre sair a jogar, muito rápida, coloca os laterais subidos, os jogadores nunca dão um lance perdido, lutam até ao último minuto. Defensivamente, é uma equipa muito bem organizada. Vamos procurar continuar a evoluir. Temos feito algumas coisas bem."