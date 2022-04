Fernando Santos: "Sorteio do Mundial? É como o copo meio cheio e meio vazio..."

Fernando Santos, selecionador de Portugal, esteve no sorteio do próximo Mundial

Conhecidos os três adversários de Portugal no grupo H do Mundial'2022 (Gana, Uruguai e Coreia do Sul), Fernando Santos relativizou a condição de favorito à passagem aos "oitavos" e denotou qualidade em todos oponentes no Catar.

"É como o [dito do] copo meio cheio e meio vazio. Se olhássemos para o Mundial anterior [eliminou Portugal], o Uruguai seria o favorito. Se olharmos para o ranking, Portugal será o favorito. Gana e Coreia do Sul têm feito um percurso muito forte. O Paulo [Bento] tem feito um percurso fortíssimo", afirmou o selecionador nacional.

Fernando Santos considerou ser benéfico o calendário português sorteado em função de Portugal iniciar a prestação no último dia jornada inaugural da prova.

"O facto de começarmos a jogar a 24 pode evitar questões. Nesse aspeto, o sorteio foi bom, porque a jogar a 21, tendo os jogadores teoricamente apenas a 14, e com muitos jogos em cima, não seria o melhor para começar", juntou.

Os clubes estão obrigados a libertar os futebolistas internacionais a 14 de dezembro, a apenas uma semana antes do arranque da competição no Catar.

Portugal estreia-se em 24 de novembro, frente ao Gana, joga, depois, contra o Uruguai, no dia 28, e conclui o grupo H, em 2 de dezembro, diante da Coreia do Sul, comandada pelo treinador Paulo Bento. A prova termina a 18 de dezembro.