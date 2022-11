Fernando Santos sobre Ronaldo: "É uma entrevista muito pessoal..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, na antevisão da partida amigável contra a Nigéria, de preparação para o Mundial do Catar

Cansaço dos jogadores portugueses: "Quando tens muitos minutos somados quer dizer que há algum cansaço acumulado. Já tínhamos conversado disso aquando da convocatória, há que gerir bem, esses tempos. Quando é em junho há os que vão sem ritmo, os que jogaram até ao fim, aqui acontece o mesmo. Há os que por infelicidade estiveram parados, o Cancelo é o que tem mais minutos. Há os que tem sobrecarga maior. Até dia 24 vamos gerindo para estarem todos bem e de preferência ao mesmo nível."

Obrigado a colocar a titular Ronaldo: "Obrigado? Mas essa questão não é de obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Outra questão é, 'por aquilo que fez acha que tem condições para ser titular?' Todos os que aqui estão têm. Sim, 200 por cento. Agora, obrigação o selecionador não tem, de jogar do princípio ou jogar depois. Mal de nós."

Situação de Ronaldo afeta o grupo? "Não. Ainda ontem [terça-feira] João Mário respondeu a esta questão. Em todas as conferências de Imprensa quatro ou cinco perguntas são sempre sobre Ronaldo. É uma questão que não tem a ver com Portugal. Zero. O homem, o jogador, decidiu dar uma entrevista, de coisas pessoais. São coisas deles. Não fala da Seleção Nacional. É uma entrevista muito pessoal que temos de respeitar. Tem a ver com tolerância, respeito com o que os outros pensam. Não vi ninguém a comentar o assunto, antes pelo contrário."