Fernando Santos sobre Ronaldo: "As coisas não funcionam assim"

Fernando Santos, selecionador nacional de Portugal, abordou as possibilidades de Ronaldo defrontar a Suécia

Cristiano Ronaldo em dúvida: "Se jogar não é pela possibilidade de chegar ao golo 100. Não sei é que se vai jogar, vamos esperar pelo último treino para ver como reage e depois tomaremos a decisão. Não é por ter sido feliz aqui, nem por estar a um do golo que se chega a titular. As coisas não funcionam assim. Estamos a falar do melhor do mundo, se ele no treino estiver ao nível dos colegas, jogará. Se não estiver essa disponibilidade total não entrará nas contas da equipa. A infeção está praticamente debelada e se agora no treino com as chuteiras e os colegas veremos se sentir bem. Se estiver apto, a probabilidade de ser titular é forte, claro"

Renovações na seleção: "Vimos mais de 42 jogadores, basta olhar para a média de idades e ver o que tem sucedido para perceber. A renovação não tem a ver com a idade, o único critério é a qualidade e qualidade não tem que ver com a idade. Em determinados momentos há jogadores que aparecem em melhor forma e outros que ficam de fora. Não há jogadores excluídos pela idade. As coisas não acontecem por decreto de lei. Basta olhar para 2014 e comparar com o presente para ver que é isso que sucede"

Sobre a Suécia. "Nunca achei que a seleção da Suécia fosse isso de 'altos e loiros'. Esta seleção é muito forte, com grande capacidade e por isso está regularmente nas fases finais. É uma seleção com jogadores de qualidade, muito bem organizada. e com criatividade.Há coisa de um ano a Espanha empatou aqui depois da hora, a diferença para a França esteve num lance fortuito com uma boa finalização do Mbappé. A Suécia tem com jogadores de qualidade que atuam em equipas de topo. Nós temos de estar no limite das nossas capacidades, concentração, paixão..."