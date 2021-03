Fernando Santos sobre Pepe: "Todos fazem falta, mas a partir de certo momento..."

Experiente central falha os próximos três jogos da Seleção Nacional devido a uma lesão sofrida ao serviço do FC Porto. Na conferência de antevisão ao duelo com o Azerbaijão, Fernando Santos referiu que "só fazem falta os que cá estão".

O "sonho" de vencer o Mundial de 2022: "Penso que as coisas não se podem colocar ao nível do sonho. Sonhar é importante, mas o fundamental é acreditar que o sonho é possível, caso contrário podemos acordar e ser um pesadelo, não vale a pena... O que dizemos e afirmamos desde o prncípio é que Portugal tem qualidade, capacidade e organização para lutar por qualquer prova em que participa. (...) Agora, se dermos como adquirido que vamos estar na fase final, é um erro tremendo. Há que ter foco total e absoluto no apuramento. Sao três jogos de apuramento, um cenário diferente do normal. A nível de treino e disponibilidade é sempre diferente. O nível de motivação na Seleção é sempre enorme, normalmente em março prepara-se uma grande competição, mas nesta janela não é assim. Queremos estar a lutar pelo objetivo de vencer. É um grupo de cinco equipas, só vai ter oito jogos. Como o Rúben Dias disse, e bem, reconhecemos a condição de favoritos, mas se não estivermos totalmente focados, se não respeitarmos o adversário, se não pusermos em campo as mais-valias, podemos ter problemas. A teoria não conta para nada. Tenho confiança absoluta nos jogadores. Não tenho dúvidas de que queremos estar prontos para o jogo de amanhã. Vamos aprofundar um pouco a equipa do Azerbaijão, não vamos mudar as nossas dinâmicas, não fazia sentido mudar isso. Seria um erro crasso."

Sobre Pepe, ausente por lesão: "Não podemos pensar nisso, nem devemos. Nunca escondemos a qualidade do Pepe, o que representa na Seleção e no clube [FC Porto], já não esteve em algumas ocasiões e a equipa respondeu bem. O Rúben [Dias] está aqui ao meu lado, felizmente, que possa estar sempre disponível. Se não estivesse por lesão era dele que falavam... Todos os jogadores fazem falta, mas, a partir de determinado momento, só fazem falta os que cá estão."

Qualificação para o Mundial agora e o Europeu em junho: "O Europeu não levanta nada. Falaremos depois disso, lá para junho. Temos de focar-nos nisto. Esta fase da época é de grande desgaste para os jogadores, alguns sujeitos a stress. No passado, esta janela de março foi de jogos particulares, em que o treinador aproveitava para juntar a equipa, preparar a fase final... Neste caso não podemos fazer isso. Vamos jogar três jogos oficiais. Exige dos jogadores estarem no topo físico e mental nos três jogos. Reconheço e todos sabem que vamos ter cuidado para tê-los bem fisicamente e mentalmente. É o arranque para podermos estar no Mundial, é diferente daquilo que foi o passado. Não vale a pena chorar e lamentarmo-nos. Esta é a verdade: eles sabem e querem estar no Mundial, alguns nunca estiveram. É isso que eu tenho a certeza que vão colocar na cabeça. A responsabilidade que eles próprios criaram."