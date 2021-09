Fernando Santos revela preocupação com os golos sofridos pela Seleção

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a vitória por 3-1 sobre o Catar.

Análise do jogo: "Há algumas coisas para melhorar. Entrámos bem na organização defensiva, quando o Catar tinha a posse, estivemos bem. Na primeira parte muito bem, criámos situações, roubando a bola ao adversário. Mas tivemos alguns problemas nos primeiros 15 minutos, com uma circulação muito lenta, que permitiu que o Catar estivesse organizado e que nós não criássemos. Circulámos devagar e mal. Nos primeiros 15 minutos, três oportunidades para cada lado, porque perdemos a bola, e o Catar, com jogadores muito rápidos, criou dificuldades, perdemos a bola por alguma ansiedade. Depois assentámos, circulámos bem, metemos o passe certo, com outra velocidade e dinâmica. Podíamos ter feito mais golos na primeira parte. Entrámos bem na segunda parte, nos primeiros dez minutos. Empurrámos o adversário, expusemo-los muito. Com um jogador a mais, depois desligámos um pouco. Criámos situações na mesma, sim, mas eles conseguiram marcar. O adversário meteu pontapé na frente, fizeram um golo num canto. Foi um bocadinho 'devagar', a segunda parte."

Nove golos sofridos nos últimos cinco jogos: "Claro que me preocupa, ninguém não ficaria preocupado. Raramente sofríamos em bolas paradas defensivas, mas agora temos sofrido. Já alertei os jogadores para isso. É preciso marcar golos para ganhar, mas não podemos sofrer. Quando sofremos, as coisas complicam-se. Vamos ter que analisar."

Mudança de sistema: "Não é fácil jogar com este 4-4-2, a equipa esteve bem. Esteve bem a sair a jogar a três, os laterais a envolverem-se, dois do meio-campo a apoiarem os avançados, a equipa respondeu bem ao que eu esperava, mesmo sem tempo para treinar. Foi bom ver que a equipa esteve bem a esse nível. Era importante ver isso."