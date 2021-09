Fernando Santos sobre Matheus Nunes: "Desta vez a porta abriu-se e ele entrou"

Declarações de Fernando Santos depois de anunciar os convocados para os jogos com Catar (particular) e Luxemburgo (de apuramento para o Mundial).

Chamada de Matheus Nunes: "Na última conferência disse que o Matheus Nunes estava a bater à porta da Seleção, desta vez a porta abriu-se e ele entrou."

Matheus Nunes e a escolha: "Eu falo com muitos jogadores. Não revelarei conversas privadas."

O que pode acrescentar: "Se nós o convocamos é porque entendemos que tem características complementares em relação ao que temos. Queremos vê-lo no contexto de Seleção. No clube joga com uma linha de três atrás. Aqui, jogamos de uma forma diferente. É um jogador que pode trazer algumas coisas à Seleção."

Primeiro lugar no apuramento para o Mundial: "Temos três finais para disputar. Dependemos de nós e para chegarmos ao ultimo jogo (com a Sérvia) nessa qualidade temos de ganhar. Temos o Luxemburgo, depois a Irlanda. Hoje em dia não há jogos fáceis. No Luxemburgo tivemos um jogo muito difícil, estivemos até a perder, tivemos de trabalhar muito para dar a volta. Com a Irlanda também sabemos as dificuldades que tivemos."

Palavra à seleção de futsal: "Quero dar uma força equipa nacional de futsal que hoje vai disputar as meias-finais do Mundial [com o Cazaquistão]."