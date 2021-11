Fernando Santos: "Sérvia? Tenho uma confiança enorme, vou dormir descansado"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, após o empate (0-0) com a República da Irlanda esta quinta-feira no apuramento para o Mundial'2022.

Análise do empate: "Viemos aqui para vencer. Convictos que tínhamos capacidade para fazer um jogo mais bem conseguido. Não tivemos capacidade de ter bola. Se fôssemos atrás do jogo deles, era uma vantagem para Irlanda. São agressivos no bom sentido."

Posse de bola: "Não conseguimos ter bola. Não tivemos objetividade na posse de bola. A nossa posse era jogada para o lado e para trás. Tínhamos um homem a mais no meio campo, mas não conseguimos. Não nos adaptámos bem ao jogo. Ainda assim, as melhores oportunidades foram de Portugal."

Características: "Os nossos jogadores são mais de ter bola, não tanto de duelos e de agressividade. Não correu como esperávamos. É muito importante pensar que dependemos de nós."

Sérvia [próximo jogo]: "Vai haver uma final. Tenho uma confiança enorme nos meus jogadores. Vou para o jogo com essa tranquilidade [Portugal depende apenas de si para o apuramento ao Mundial] e vou dormir descansado."