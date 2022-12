"Fernando Santos será lembrado para sempre na história do nosso país"

Rui Silva não foi chamado pelo antigo selecionador nacional ao Mundial'2022, mas deixou-lhe uma palavra de agradecimento.

Rui Silva, guarda-redes português do Bétis, concedeu na terça-feira uma entrevista ao site "Breaking the Lines", na qual abordou, entre vários tópicos, a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador nacional.

Apesar de ter falhado a convocatória portuguesa para o Mundial'2022, o guardião deixou umas palavras de agradecimento ao antigo timoneiro da equipa das Quinas, garantindo que será "lembrado para sempre" pelos dois títulos que conquistou ao leme de Portugal.

"Ele é um treinador que deu muito à nossa Seleção Nacional, conquistou o Euro [2016] e a Liga das Nações [2019]. É um treinador que será lembrado para sempre na história do nosso país, uma grande referência e um grande treinador. Ele arriscou comigo, a minha estreia aconteceu graças a Fernando Santos, pelo que tenha um enorme afeto por ele e desejo-lhe o melhor", afirmou.

Rui Silva, de 28 anos, falou ainda sobre as suas maiores influências desde criança, com o internacional português por uma única ocasião a guardar elogios para Vítor Baía, Iker Casillas, Rui Patrício e... Cristiano Ronaldo.

"Enquanto guarda-redes, eu comecei a ver futebol aos sete ou oito anos e, nessa altura, admirava muito Vítor Baía. Ele era a minha referência e fez-me querer tornar-me guarda-redes. Ele retirou-se mas foi um modelo para mim, sem dúvida. Ao nível internacional, Casillas sempre me cativou. Com o passar do tempo, comecei a identificar-me muito com Rui Patrício em termos de caraterísticas e do domínio com ambos os pés. Somos os dois canhotos e chamamo-nos Rui, então sempre gostei dele e de vê-lo em jogos grandes. Quis aprender com ele e ver como liderava, defendia, todos os seus movimentos", revelou o guardião.

"Em termos gerais e de profissionalismo, tenho de destacar Cristiano Ronaldo porque ele é uma referência, um motivador e uma grande influência sobre todos nós. A ética de trabalho e os sacrifícios dele foram algo que conseguimos ver, e, mais tarde, consegui jogar com ele. Concluí que é um exemplo para todos nós", concluiu Rui Silva.