Fernando Santos: "Se tivesse sido o Nuno Mendes e as coisas não corressem bem..."

Declarações de Fernando Santos, após o empate de Portugal frente à Sérvia, por 2-2.

Palhinha: "Faltavam dois, três minutos e queríamos refrescar o meio-campo. O Palhinha é um jogador de muita qualidade, que pode jogar em qualquer posição do campo. No outro jogo foi por não ter o Danilo e precisávamos de um jogador para o espaço aéreo, para uma bola parada; neste caso não, foi para refrescar o campo, o jogo e dar mais poderio naquele momento, em que estávamos a controlar, com o Renato muito bem com bola e o João a chegar mais à frente. Acabou por correr bem porque até acabámos por fazer um golo."

João Moutinho: "Lesionou-se na primeira parte com o Azerbaijão e saiu por isso. Fez exames, os médicos disseram que não estaria disponível para este jogo, mas que havia alguma hipótese para o próximo. Vamos ver, com os tratamentos que está a fazer."

Cancelo/Nuno Mendes: "O Cancelo joga nesta posição muitas vezes no Manchester City, as coisas acontecem assim. Se tivesse sido o Nuno Mendes e as coisas não corressem bem... A estratégia foi muitíssimo bem desempenhada. Não é por um jogador."