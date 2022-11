Fernando Santos: "Se só tivermos paciência não vamos fazer golos..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a vitória por 3-2 sobre o Gana, esta quinta-feira.

Análise à exibição: "Em termos de organização bem, a transição ataque-defesa muito bem, a organização defensiva, o Gana nunca conseguiu criar em ataque rápido ou contra-ataque. Fez zero remates. Até aos 34 minutos nem chegaram a fazer nenhum. Nós tivemos segurança com bola, mas muito passivo. Muito a trocar atrás, invadíamos o meio-campo adversário e voltávamos para trás para circular pela zona de fora, mas com muito pouco agressão ao adversário. Melhorámos muito a partir dos 35 minutos e, nos dez minutos finais, criámos três, quatro situações de grande perigo".

Difícil até ao fim: "Não foi fácil, mas, não sendo fácil, nos últimos dez minutos da primeira parte a equipa preencheu melhor o jogo nas várias componentes do jogo. Em termos ofensivos também foi uma equipa agressiva e criou situações que até aí não tinha criado. Disse aos jogadores que era preciso ter paciência, mas não era paciência. A equipa estava bloqueada, mas com o adversário todo fechado, se só tivermos paciência não vamos fazer golos e queremos fazer golos. Eles perceberam isso e entraram para o jogo para tentar modificar um pouco o tipo de jogadas e foi isso que aconteceu. O penálti até surgiu dessa forma. Mas depois sofremos golos que vinham do nada e ninguém pode sofrer golos que vêm do nada."