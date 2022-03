Fernando Santos: "Se pensarmos que são teoricamente mais fracos..."

Declarações de Fernando Santos na antevisão ao jogo com a Macedónia do Norte, que irá ditar quem segue para o Catar. Partida joga-se no Dragão, a partir das 19h45 de terça-feira.

Macedónia do Norte: "[Os jogadores] Já começaram a ver a Macedónia do Norte, como joga, não só no último jogo, que pode deixar uma marca que não é verdadeira. O jogo de Itália foi de sentido único, com uma equipa bem organizada defensivamente, mas não retrata o que é esta equipa da Macedónia do Norte. Os dois jogadores [Kostadinov e Elmas] que não jogaram com a Itália vão estar presentes. O próprio selecionador disse que Elmas é o melhor jogador da Macedónia do Norte. Sabemos o que fazem em termos defensivos, com bloco baixo, depois procuram saídas em contra-ataque, onde são bastante fortes. Procuram sempre sair a jogar, quando o adversário não deixa tentam colocar a bola mais longa. Conhecemos bem a Macedónia do Norte, estamos preparados e temos de responder à altura. É o jogo das suas vidas, mas para nós também é."

Pressão: "A pressão que temos é a de estar no Catar. É a pressão boa. Esta equipa [Macedónia do Norte] nos últimos quatro jogos fora, só empatou um e ganhou três. Se não olharmos para esta equipa por aquilo que ela vale, claro que vamos correr riscos. Temos um objetivo claro: queremos muito estar no Catar. Temos de ser fortes, com uma entrega ao jogo tremenda."

Diferença entre as equipas: "Se pensarmos que são teoricamente mais fracos, vamos pelo caminho errado. O melhor cenário de todos é pensarmos que vamos defrontar a Macedónia do Norte como iríamos defrontar a Itália."