Fernando Santos: "Rui Patrício? Nunca tive falta de confiança, nem ele em mim"

Redação com Lusa

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de imprensa após a goleada de Portugal na receção à Nigéria, por 4-0, no último jogo de preparação antes do Mundial.

Análise: "Fizemos coisas muito boas, mostrámos mobilidade, velocidade, circulação de bola com a equipa a jogar rápido, mas não há pressa. Esta equipa quando tem bola é versátil e criativa. Mas, não esteve tudo bem. Na segunda parte, o jogo baixou de intensidade com as substituições, mas voltámos a ter intensidade na parte final. Temos três, quatro aspetos a retificar. Temos de ser grandes em tudo. Somos uma grande equipa e por isso temos ainda de melhorar."

Contas baralhadas para o Mundial? "Os 26 jogadores baralham-me as contas. Temos jogadores de altíssimo nível. No Campeonato do Mundo, todos terão a sua oportunidade."

Rui Patrício: "O Rui Patrício é um guarda-redes de eleição. Vencedor do campeonato da Europa, da Liga das Nações. Nunca tive falta de confiança nele, nem ele em mim."