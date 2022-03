Fernando Santos: "Rui Patrício não está lesionado"

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, em conferência de Imprensa, após o triunfo sobre a Turquia, 3-1, em jogo que valeu um lugar a Portugal na final do play off de acesso ao Mundial'2022, onde irá defrontar a Macedónia do Norte.

O que ficou provado? "O foco total que todos tínhamos, os 11 milhões. Nós fazemos parte desses 11 milhões. Estávamos focados nesta final. Vencendo esta temos uma final na terça, que é sempre o jogo mais importante, para darmos uma alegria a todo o povo, que é estar na fase final do Mundial. Umas coisas estiveram globalmente bem, outras não tão bem, mas é uma vitória justa. Aquele momento [penálti] poderia ter colocado as coisas mais difíceis. Já disputei muitas finais e as finais jogam-se para ganhar e não há outras conversas."

João Moutinho num papel "diferente": "Um jogador sozinho não resolve problemas. Há a definição da estratégia, colocar em campo os que melhor responderiam a essa estratégia que estava montada, colocar em pleno as nossas capacidades em campo e conhecendo a Turquia, o que tinha positivo ou não. Pareceu-me a melhor estratégia. São grandes jogadores. Quando falamos tanto de talento e depois achamos que não podem jogar em posições diferentes... São jogadores que podem jogar em qualquer posição."

Diogo Costa no onze titular: "Não está lesionado, foi uma opção. Estão sempre a dizer que tenho de renovar, depois troco um jogador e parece que há aqui qualquer coisa esquisita. Já disse tanta vez que todos os que vêm é porque confio neles... O Rui Patrício não está lesionado. Foi uma opção técnica."