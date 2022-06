Fernando Santos risca dois jogadores para o jogo com a Espanha

Domingos Duarte e Jota não vão figurar na ficha de jogo.

Domingos Duarte, central do Granada, e Diogo Jota, avançado do Liverpool, estão fora da lista de 23 jogadores para o encontro com a Espanha, às 19h45, da Liga das Nações. Ambos juntam-se a Vitinha, mas este por ter sido infetado com covid-19.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, também em Alvalade, com a Chéquia. No dia 12 há duelo em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

A Seleção Nacional, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final-four, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga.

Lista dos 23 jogadores para o jogo com a Espanha:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e Rui Silva;



Defesas: Cancelo, Diogo Dalot, David Carmo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes e Guerreiro;



Médios: William Carvalho, João Moutinho, Bruno Fernandes, Palhinha, Matheus Nunes, Rúben Neves e Otávio;



Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Rafael Leão e Ricardo Horta.