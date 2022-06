Fernando Santos: "Ricardo Horta? Chega e faz um golo, marca pontos..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o empate 1-1 em Espanha, na primeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Espanha-Portugal (1-1), da Liga das Nações, Fernando Santos foi questionado sobre o que é que pode Ricardo Horta trazer de novo à Seleção portuguesa. O avançado do Braga tinha sido convocado em 2014 e fez um jogo, mas desde essa altura não mais fora chamado. Agora, entrou e estreou-se a marcar.

"Pode aportar o que aportou hoje. É um jogador com características muito próprias, um jogador que tem golo, que tem movimentos interiores. No Braga joga de forma muito deambulante. E pelo que vi nos treinos, pode jogar numa ala sem problema nenhum, fazendo os mesmos movimentos. Ele esteve muito bem nos treinos, esteve muito bem integrado no que se pretendia para o jogo, na filosofia da equipa. Sempre esteve referenciado, como outros. E chegou agora, faz um golo, marca pontos, é normal", detalhou o selecionador português.