Fernando Santos: "Resultadista? O PSG, equipa de topo, joga com três centrais..."

Fernando Santos, selecionador de Portugal, deu uma entrevista à Sport TV.

Fernando Santos é apelidado de ser resultadista: "Resultadista é ganhar, não há nenhum que não queira ganhar. E ganhar é jogar bem, é preciso marcar, não há nada de resultadista. Acho um bocadinho um contrassenso. O PSG, equipa de topo, joga com três centrais. Portugal joga a dois, porque é que é resultadista? E jogo com laterais para subir bem, como Cancelo, Nuno Mendes... Jogámos com Ronaldo e Nani por trás. Como joga o Benfica agora? Não tem a ver com os jogadores. O Benfica, com trabalho excelente de Roger Schmidt a potenciar os jogadores, joga assim. Depois tem a ver com dinâmica de jogo, com fluir bem. Jogamos com um trinco, mesmo que Rúben Neves não seja bem trinco. É uma retórica que foi criando raízes. Mas algum treinador não quer sempre jogar bem e ganhar? O Guardiola joga com quê? Com três centrais não é? Para libertar outros. Compete-me encontrar a fórmula certa para praticar bom futebol. Porque se vamos fazer coisas bonitas e não jogar bem, ninguém vai ganhar."

Polémica em torno da realização do Mundial no Catar: "Organização do Catar é uma coisa, está a funcionar bem. Em relação à questão da pergunta [violação de direitos humanos], eu tenho as minhas convicções. Sempre fui um defensor até pela minha convicção religiosa. Se a parte política pode tirar brilho à competição? Não tem a ver comigo. Não tem a ver com rever-me ou não com isso. Poderia dizer a minha opinião há dez anos. Tenho de me centrar em Portugal no Mundial. Depois cada um revê-se nos seus valores."

Futuro do selecionador? "A primeira conversa de Fernando Gomes sempre foi de entendimento claro. Primeiro foi de um contrato de dois anos e tinha de resolver a questão dos oito jogos de castigo, estava expresso que se não baixasse para dois jogos, era rescindido. Além disso, sempre foi definido que nós é que decidíamos. É um acordo moral, nós é que nos vamos entender. Vai ser assim quando se colocar a questão."

Objetivo: "Claro que espero ser campeão do Mundo, é a ambição natural, qualquer português quer ir ao aeroporto. Tem a ver com a confiança. Mantenho a ambição, os jogadores também, nada me leva a pensar o contrário."