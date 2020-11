Fernando Santos reage às mortes de Maradona, Reinaldo Teles e José Bastos

Selecionador português lamenta o adeus de três figuras do futebol.

O selecionador português Fernando Santos afirmou que a morte de Diego Maradona deixa uma "ferida enorme" no futebol mundial, enaltecendo que o argentino foi um dos maiores divulgadores da modalidade.

"O desaparecimento de Maradona é uma ferida enorme que se abre para todo o futebol mundial. Foi um jogador lendário e de um talento ímpar", afirma Fernando Santos, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O selecionar português lembrou que se encontrou com Diego Armando Maradona diversas vezes e que este tinha uma "personalidade única e marcante".

"Grande jogador de futebol, foi igualmente um dos maiores divulgadores da modalidade que tanto amamos. Descanse em paz", conclui.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu esta quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.

Fernando Santos também lamentou as mortes de José Bastos, antigo guarda-redes do Benfica, e Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto. "As ultimas horas têm sido muito duras pela perda de José Bastos e Reinaldo Teles, dois grandes amigos que fiz na vida. O José Bastos , enorme ídolo do futebol, foi meu treinador no Estoril onde iniciámos uma amizade que perdurou até à sua partida. Recordarei com enorme saudade os três ou quatro almoços anuais que organizava e onde sempre cozinhava para os amigos, com a generosidade que tão bem o careterizava, uma "paella". Foi um grande exemplo como homem e um enorme companheiro de vida", surge escrito no site oficial da FPF.

"A morte de Reinaldo Teles é também para mim uma perda irreparável. Se nos conhecemos no futebol foi no convívio pessoal e entre famílias que cimentámos os laços que, mesmo depois da morte, nos continuarão a ligar. A sua vida, que aqui homenageio, foi um enorme testemunho de lealdade a todos os que honrou com a sua amizade. Nesta hora tão difícil, como já tive oportunidade de fazer pessoalmente, deixo uma palavra de conforto e de fé para as famílias de José Bastos e Reinaldo Teles", conclui.