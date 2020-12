Fernando Santos reage ao sorteio e aponta principal adversário de Portugal: "Tudo é muito teórico"

Fernando Santos analisou o resultado do sorteio da qualificação europeia do Mundial'2022

Análise: "Estes sorteios não são para analisar, são para jogar e ganhar. Analisar é tudo muito teórico; porque começámos o Campeonato da Europa com a Sérvia e que, à partida iríamos ganhar, e empatámos 1-1, e depois empatámos com a Ucrânia e as coisas tornaram-se difíceis. Já tivemos outras situações teoricamente mais difíceis e se tornaram mais fáceis. O importante é preparar bem e ver qual é o calendário, porque uma coisa é quem são os adversários e outra coisa é o calendário, porquê vamos jogar já em março. Se forem adversários com que jogámos recentemente, conhecemos melhor e isso pode ajudar-nos na análise. No caso das duas que não defrontámos recentemente, a República da Irlanda, não a defrontei enquanto selecionador nacional de Portugal e também o Azerbaijão, são equipas que em termos de análise temos de procurar outros meios para conhecer. Portugal entra nesta competição candidato a campeão do Mundo; foi este o sorteio."

Sérvia mais difícil: "Olhando para o plantel e para os jogadores, a Sérvia tem jogadores de elite, estão nos melhores campeonatos e clubes da Europa. A Sérvia é um conjunto de jogadores de elevadíssima qualidade. Sabemos que a dificuldade tem, em campo, é compatibilizar a qualidade desses jogadores. Agora o play-off para a Liga das Nações aconteceu isso, foram eliminados. Mas quando não apresentam essa fragilidade, são uma equipa muito poderosa."

Dificuldade: "Há a imposição de jogar jogos particulares, nessas datas, acaba por não nos dar a possibilidade de trabalhar de forma diferente estes jogos. Esta data de março não existia. O calendário apertado. Conhecer bem os adversários, temos uma viagem longa, isso temos de trabalhar bem, porque jogamos de três em três dias."

Declarações ao Canal 11