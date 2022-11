Fernando Santos reabre a porta ao regresso de Rafa, revela Sport TV

Jogador está em grande forma ao serviço do Benfica.

Fernando Santos não fechou ainda a porta a Rafa. Na entrevista que esta noite será transmitida na Sport TV, o selecionador abre mesmo a porta a um eventual regresso do jogador do Benfica à Seleção Nacional, avança a estação de televisão.

Recorde-se que anunciou que colocava termo à sua carreira na Seleção Nacional a 19 de setembro.

Dias depois, Fernando Santos falou da renúncia do extremo. "Recebi uma comunicação do Rafa dizendo que não estava disponível para integrar o estágio da seleção por razões pessoais. Ao treinador compete respeitar a decisão. Dei conhecimento à Federação, o Rafa comunicou à Federação. Temos de respeitar. Todos temos a opinião. Sempre tive uma relação ótima com o Rafa. Tenho enorme respeito pelos jogadores".

Rafa, de 29 anos, conta 25 internacionalizações pela seleção principal, sem ter apontado qualquer golo.

O avançado do Benfica estreou-se na equipa das quinas em 5 de março de 2014, em Leiria, numa vitória por 5-1 num jogo particular frente aos Camarões, sob o comando de Paulo Bento.