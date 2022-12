Fernando Santos: "Rafael Leão? Não retira nada a confiança que tenho nele..."

Declarações do selecionador português, antes do confronto com a Suíça, marcado para terça-feira (19h00) e referente aos oitavos de final do Mundial

Seleção favorita para lá de Portugal? "Portugal"

Portugal só chegou duas vezes aos quartos de final: "[em 1966] Uma das grandes alegrias da minha vida. Houve um período, depois de 66, que foi um momento... Nem sei explicar. Ainda hoje sinto esse jogo com a mesma emoção, é impressionante. Mas depois houve um hiato muito longo. Apesar da qualidade dos jogadores portugueses, sempre tivemos grandes jogadores e equipas. Portugal teve um hiato muito grande. São 20 anos de diferença. Isso marcou uma geração de grandes jogadores, que podiam ter conquistado coisas importantes e não aconteceu. A partir dos anos 90, teve sempre presente na fase final das competições. Já chegou duas vezes à final no Euro, meias-finais no Mundial 2006. É a lei do futebol. Com exceção da Espanha, as outras equipas chegaram a duas, três, não mais. O grau de dificuldade vai aparecendo cada vez mais. O que temos de fazer é continuar assim. Agora, temos uma maior probabilidade de chegar à meia-final, à final e ganhá-la."

Rafael Leão: "O Leão é um jogador de eleição. Tem um potencial enorme. Quando ele entrou no outro jogo, disse isso mesmo. Acho que vai ter uma carreira fortíssima, mas obviamente sente as dificuldades normais de quem joga num clube em que tem uma determinada liberdade, é o jogador que joga à esquerda, que não equilibra tanto o jogo, nos momentos defensivos principalmente. Tem liberdade total. A minha equipa joga mais de pé para pé, com toda gente a envolver-se. Está a sentir alguma dificuldade. Tem feito um esforço fantástico. Há jogadores que sobressaem muito numa equipa e noutras têm mais dificuldade. Não retira nada o enorme talento que ele tem e a confiança que tenho nele."