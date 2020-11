Fernando Santos questionado sobre Diogo Jota : "Em França, ninguém me perguntou isso"

Selecionador Fernando Santos elogiou o avançado do Liverpool ofensivo, mas reforçou que a derrota diante da França não se deu pela ausência do jogador de 23 anos entre os titulares

Com o olhar fixo, concentrado, evitando dar justificações alheias ao visto no relvado neste sábado, Fernando Santos procurou ser o mais realista possível para justificar a derrota de Portugal para a França, que custou a eliminação da Liga das Nações. Após admitir que a estratégia aplicada diante dos atuais campeões do mundo não funcionou e que a equipa perdeu muitos golos, o treinador foi questionado se a ausência do avançado Diogo Jota nos onze iniciais não fora relevante para o revés. Respondeu com serenidade.

"Em França (no empate em 0-0 há um mês), ninguém me perguntou pelo Diogo Jota (na equipa titular). Sabemos que o Diogo Jota é um jogador de grande qualidade, mas Bernardo, Cristiano (Ronaldo) e (João) Félix também são. Se um destes não tivesse jogado, teriam perguntado porquê. É perfeitamente normal perguntar isso depois do jogo. Entendo a pergunta. Mas o problema da equipa não esteve aí, esteve no coletivo", explicou Fernando Santos.

Jota foi lançado aos 56 minutos no lugar de William Carvalho. Naquela altura, Portugal acabara de sofrer golo de Kanté.

Na última ronda, marcada para a próxima terça-feira, em dois embates para cumprir calendário, Portugal desloca-se à Croácia. Compromisso que Fernando Santos que concluir com honra máxima. "Mesmo sem dormir já precisamos pensar no amanhã. Temos o jogo e uma imensa responsabilidade. Vamos jogar, é Portugal. A equipa habituou os portugueses a ganhar, são muitos jogos e poucas derrotas. Precisamos levantar cabeça, temos que assumir isso contra a Croácia e chegar lá e fazer bem", concluiu.