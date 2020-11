Fernando Santos questionado sobre Pote e Nuno Mendes: "Querem melhor do que isso?"

Selecionador nacional, fala sobre os jogadores do Sporting.

Pedro Gonçalves e Nuno Mendes estão em destaque no Sporting. Fazem parte do lote de jogadores que pode ser chamado a qualquer momento? "Estão convocados para a seleção sub-21, isso responde a tudo. Querem melhor observação do que aquela que é feita quando acabei de dizer que o meu trabalho, até pessoal, mais do que institucional, de há muitos anos, é de grande liberdade e comunicação. Querem melhor do que isso? Trabalho de observação constante, permanente..."

Exemplo de Pedro Neto: "Todos os jogadores, que estão, para além dos que não estão e nunca estiveram e são alvo de observação constante. Todos estes que têm percurso de seleção, estão ao serviço dos sub-21, ainda em maior observação estão. Fazem parte do lote de opções. Têm aqui um caso flagrante [Pedro Neto], que na última convocatória estava nos sub-21 e agora está aqui".

Jogo com França é decisivo? "É decisivo seguramente. Pode não ser decisivo se houver 0-0, aí tudo passa para a última jornada. Um dos critérios de desempate passa pelos golos marcados fora e em casa. Uma vitória das duas equipas tem a ver com o critério global do goal average, um empate com golos penalizaria Portugal. Uma vitória na Croácia e uma vitória da França qualificaria a França. Mas acredito numa vitória de Portugal, acredito na minha equipa, nos meus jogadores. Perante um obstáculo muito difícil, é o campeão do mundo. É o campeão da Europa e da Liga das Nações contra o vice-campeão da Europa e campeão do mundo. Equipa de gabarito e qualidade enorme, será um confronto do mais altíssimo nível. Antigamente o fator casa podia pesar mais, até pelo apoio do público, neste caso, perante o cenário atual, isso esbateu-se. Acredito que temos condições para vencer a França, mas a França também acredita que também pode vencer Portugal, não é uma presunção".