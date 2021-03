Fernando Santos: "Quando fazes um golo limpinho, clarinho e depois te é... Nem vou dizer"

Selecionador nacional voltou a falar sobre o lance que marcou o jogo entre Sérvia e Portugal, em Belgrado.

Golo que não contou na Sérvia: "Foi um momento grande de frustração, penso que nenhum de nós viu aquele último minuto de jogo, eu já estava só a discutir com o quarto árbitro. Já não vi mais nada, só percebi depois que a bola ainda sobrou para o Bernardo, teve uma oportunidade de ouro para fazer golo a seguir... Uma equipa que chega à Sérvia, um adversário forte, está a ganhar 2-0 ao intervalo, depois sofre um golo no início da segunda parte num momento de algum desfoque. De repente há outro golo da Sérvia... Foi um momento marcante, fez com que a equipa tivesse abanado e fez crescer a equipa da Sérvia. Depois do golo do empate, Portugal voltou a crescer, e quando fazes um golo limpinho, clarinho e ele te é... nem vou dizer a palavra, é normal que haja frustração. Estes jogadores sabem o que fazer. O árbitro, num gesto digno, sabendo que não vai resolver o problema, disse que tinha vergonha e que tinha sido um erro tremendo. Dependemos de nós, temos de ganhar os jogos para estar no Mundial. Sabemos da capacidade que temos. Quanto ao Luxemburgo, depois do Europeu mostrou-se uma equipa diferente, muito bem em termos de organização, uma das equipas que mais subiu nos últimos anos, sabemos das dificuldades que o jogo encerra, mas estamos preparados para ganhar."

Três jogos em menos de uma semana: "Temos jogadores de altíssimo nível. Para jogadores que vêm de equipas de altíssimo nível e são confrontados com um período de três jogos de 72 em 72 horas, é algo comum nas suas carreiras, têm jogadores habituados a isso. Uma equipa organizada, com paixão, atitude e vontade. São três parâmetros à altura de qualquer equipa. Depois, a qualidade dos jogadores portugueses pode fazer a diferença."