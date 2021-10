Fernando Santos: "Penálti? Eu é que já fui bem penalizado num lance, porque não havia VAR"

Declarações do selecionador nacional na sala de Imprensa, após a goleada, 5-0, sobre o Luxemburgo, na qualificação para o Mundial'2022.

Renovação? "[a seleção] Tem-se renovado sempre. Ouço sempre falar de renovação... Mas mais renovação do que tem sido feito nestes seis anos... Isto é uma coisa natural, não há imposições dessa ordem, nem faria nenhum sentido. Os jogadores não têm de deixar de jogar na seleção por terem mais ou menos idade, é pela qualidade. Temos um lote alargado de 30/31 jogadores que têm capacidade de disputar e chegar aqui e jogar. Foi o que estes fizeram, foi o que mostraram no último jogo e hoje outra vez."

Já está mais próximo do desempenho desejado? "A seguir ao jogo da Irlanda, fui muito claro, nos primeiros 15 minutos estivemos muito bem, a partir daí aconteceu o que aconteceu o que hoje também aconteceu um bocadinho, a equipa desequilibrou-se. Ainda por cima com uma equipa como a Irlanda, diferente do Luxemburgo, que bate mais na frente, com jogadores mais possantes e que obrigam a correr. Tínhamos de voltar a ter equilíbrio na equipa em todos os momentos de jogo, as equipas têm de estar organizadas a atacar, porque permite que possamos recuperar a bola e reorganizar rápido. Quando estamos a defender também. Se tivermos equilíbrio, poucas equipas podem ganhar a esta equipa, muito poucas, mas só se fizermos isso bem. Se não fizermos bem, temos problemas. Não é só a questão de marcar, é ter o equilíbrio do jogo. Se as equipas não estão equilibradas, não têm hipóteses. Contra a Sérvia eles saíram a jogar como quiseram. Mesmo as grandes equipas, se não tiverem equilíbrio, vão ter sempre dificuldades com qualquer adversário."

Penálti: "Acredito que o VAR está certo. Mas não foi por causa do primeiro golo que Portugal ganhou, seguramente. Se não fosse naquele momento podia ter sido antes ou depois. Portugal ganhou porque fez um grande jogo. O Luxemburgo é uma excelente equipa, mas não vamos agora inverter os valores, porque isso não fará nenhum sentido. Eu é que já fui bem penalizado num lance, porque não havia VAR."

Equipa diferente do Euro'2020? "Parece que mudámos o plantel. São jogos diferentes, adversários diferentes. Esta equipa que jogou hoje estava lá em 2020. A questão é que no decorrer do nosso percurso faltou-nos o equilíbrio necessário às grandes equipas. É isso que temos de continuar a fazer, crescer."