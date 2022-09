Fernando Santos orienta último treino antes da receção à Espanha

Numa sessão marcada pela elevada presença de jornalistas espanhóis, os 25 jogadores da Seleção Nacional treinaram sem limitações.

A Seleção Nacional realizou esta manhã o derradeiro treino antes do embate decisivo diante da Espanha, em Braga, o último do Grupo A2 da Liga das Nações, numa sessão que contou com todos os 25 convocados.

Nota para a elevada presença de jornalistas espanhóis no campo de treinos do Braga, onde Portugal treinou com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45.

A Seleção Nacional lidera a poule A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.