Fernando Santos: o jogo "bem conseguido" e a importância de Moutinho

Selecionador explicou a inclusão do experiente médio no onze inicial para o jogo com o Azerbaijão (3-0).

Análise à vitória em Baku: "Podiam ter sido mais golos, sinceramente criámos muitas oportunidades, faltou melhor definição na finalização, teria sido diferente. Uma equipa muito consistente em todos os momentos, sem perder organização, com objetividade atacante. Muito bem, foi um jogo bem conseguido, um momento ou outro em que nem tudo saiu bem. Uma ou duas desconcentrações no final, mas foi um jogo bem conseguido, com os jogadores a procurarem profundidade. Foi bem conseguido."

Equipa mais equilibrada do que contra a Irlanda? "Por isso é que optei pelo Moutinho. No jogo com a Irlanda, a equipa teve 25 minutos bons, aqueles em que teve equilíbrio. O João dá esse equilíbrio nos dois momentos de jogo. Quer na transição defesa-ataque do adversário, quer na nossa transição, porque pressiona logo. O Palhinha ficou condicionado com o amarelo. Só foi pena esta parte final, em que queríamos manter o ritmo forte, até refrescar a equipa, o Bernardo até já estava com dificuldades... Tentei reforçar com mais velocidade de ponta, tirei o Raphael, que estava a jogar bem, houve a entrada do Guedes, um jogador parecido com o Jota... Continuámos a criar situações. Só faltou a diferença ser maior no resultado."