Fernando Santos: "O Cristiano vai ser sempre o capitão, é um exemplo nacional"

Fernando Santos comentou o gesto de Ronaldo no final do jogo com a Sérvia e garantiu que o avançado continuará a ser o capitão da Seleção portuguesa.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Luxemburgo, Fernando Santos foi questionado sobre o gesto de Cristiano Ronaldo - atirou a braçadeira ao chão depois de ver um golo ser anulado - no final da partida com a Sérvia. O selecionador garantiu que o avançado será sempre o capitão e ressalvou que não houve qualquer falta de respeito, mas apenas "um momento de grande frustração".

"O Cristiano vai ser sempre o capitão. É um exemplo nacional. Todos os jogadores dizem que ele é um exemplo. De trabalho, de treino, na forma como recebe... um exemplo social. Se o Cristiano tivesse ofendido o selecionador, os colegas ou a Federação, aí sim, teríamos de pensar. Mas não aconteceu nada disso. Aconteceu um momento de grande frustração. Poderia ter sido a mim, pelo que disse ao quarto árbitro podia ter sido expulso. É um momento de grande frustração para alguém que quer ganhar sempre, que dá tudo pela Seleção. De repente, vê a bola dentro da baliza e vê que não é golo... Se foi muito interessante? Não foi. Mas ele percebeu e fez uma publicação nas redes sociais dez minutos depois. A referir isso mesmo. Ninguém vai dizer que foi um gesto bonito, mas daí a pôr em causa se o Cristiano vai ser o capitão... Vai ser de certeza", vincou.

"Em toda a minha carreira, só houve um jogador com quem deixei de contar. Foi substituído e atirou a camisola ao chão. Isso é uma falta de respeito e deixei de contar com ele. Não foi o que aconteceu agora", acrescentou.