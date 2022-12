Fernando Santos: o agradecimento de Rúben Dias, João Mário e Nuno Mendes

Redação com Lusa

Os três jogadores também deixaram uma mensagem ao agora ex-selecionador de Portugal.

Os futebolistas Rúben Dias, João Mário e Nuno Mendes agradeceram esta quinta-feira as oportunidades dadas pelo ex-selecionador Fernando Santos para representarem Portugal e também a "aprendizagem", após a saída anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Titular em quatro dos cinco jogos disputados pela seleção lusa no Mundial'2022, o defesa Rúben Dias enalteceu a "vontade de ganhar" que Fernando Santos "sempre" mostrou enquanto "timoneiro" da equipa das "quinas".

"Muitas vitórias, momentos difíceis e muita aprendizagem, mas acima de tudo sempre muita vontade de ganhar. Obrigado por tudo míster Fernando Santos", escreveu o central do Manchester City, internacional português em 44 ocasiões, numa publicação na rede social Instagram.

Campeão europeu em 2016, com utilização nos sete jogos que conduziram Portugal a um inédito título, João Mário participou em dois embates do Mundial'2022 e agradeceu a Fernando Santos a "oportunidade" de se estrear por Portugal, em 2014, num particular diante da França (derrota por 2-1).

"Obrigado míster Fernando Santos! Consigo tive a oportunidade de estrear-me, jogar e vencer pelo meu país. Marcou um lugar único na história de Portugal", escreveu na página de Instagram o médio do Benfica, internacional luso em 55 ocasiões.

Utilizado por uma vez no mais recente Mundial, no triunfo sobre o Uruguai (2-0), em que uma lesão o obrigou a deixar o relvado aos 42 minutos, o lateral-esquerdo Nuno Mendes também agradeceu ao ex-selecionador.

"Obrigado por tudo míster. Agradeço a oportunidade que me deu em representar o nosso país", escreveu o jogador vinculado ao Paris Saint-Germain, com 20 internacionalizações, também na rede Instagram.

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal e, em 109 jogos, conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial'2022 de futebol.

Santos levou ainda Portugal ao Europeu de 2020 e aos Mundiais de 2018 e 2022, caindo nas duas primeiras provas nos oitavos de final, antes da eliminação no Qatar, frente a Marrocos, no sábado.

Fernando Santos chegou à seleção portuguesa em 2014, para substituir Paulo Bento, após a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial'2014, no qual o engenheiro tinha orientado a Grécia.