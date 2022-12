Fernando Santos despediu-se esta quinta-feira do cargo de selecionador português. Treinador deixou uma mensagem de agradecimento, falou em sonho realizado e das opções difíceis que tomou.

A saída de Fernando Santos do comando da seleção portuguesa foi confirmada na tarde desta quinta-feira. O treinador deixou uma mensagem de despedida, referindo que orientar Portugal foi um sonho concretizado.

"Saio com enorme sentimento de gratidão, enorme pelo privilégio que foi ter sido selecionador e honra de representar o país. Foi um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri. Agradecer em primeiro lugar a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014, todos sem exceção. Quando se lideram grupos tem-se que tomar decisões difíceis, é normal que nem todos ficam contentes com as escolhas que fiz. Mas as que tomei foi sempre a pensar no melhor para a Seleção. Agradecer aos colegas treinadores, dos clubes, que deram muitos jogadores à Seleção, com quem tive sempre relação excelente, aberta e leal", referiu.

"Agradeço à minha equipa técnica, à FPF, nas pessoas de Humberto Coelho, João Pinto, sempre ao meu lado, e a todo o staff que comigo de forma mais próxima trabalhou nos últimos anos, mas também a todos os que se cruzaram comigo na FPF. Ficarão para sempre no meu coração, agradecer em particular especial ao Dr. Fernando Gomes, sempre me apoiou e foi o que um líder deve ser nos bons e sobretudo nos momentos mais difíceis", prosseguiu Fernando Santos, sem esquecer os adeptos.

"Uma última palavra aos portugueses, adeptos, a partir de agora vou ser mais um de entre tantos milhões que vibram e apoiam a Seleção. Estarei de corpo e alma, como sempre, não no campo, mas nas bancadas e onde quer que esteja, a cantar nosso hino e a desejar que a equipa de todos nós nos dê muitas alegrias", finalizou.