Fernando Santos: "Noite perfeita não, mas muito bem conseguida"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o triunfo sobre a Suíça (6-1) nos oitavos de final do Mundial do Catar

Noite perfeita? "Perfeita não, mas foi uma noite muito bem conseguida, com atitude e concentração em todos os momentos do jogo. Foi um grande jogo, mas é importante baixar agora."

O que deu Ramos que não dava Ronaldo? "São jogadores diferentes."

Tática da Suíça: "É uma alteração que contra nós usaram várias vezes. Com o Rodríguez a jogar mais dentro, jogaram em 4-2-3-1 mas com essa variante. Já o tinham feito na Liga das Nações, em Alvalade não o fizeram e não correu bem, por isso terão encarado essa forma de jogar. Mas Portugal soube contornar, pois tivemos bola, grande capacidade de recuperação, equipa bem organizada, sem dar espaço para jogar. Com Seferovic passaram a jogar com dois avançados. Depois sofremos aquele golo, não podemos continuar a sofrer golos destes, mas pronto, vamos tentar melhorar."