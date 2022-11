Fernando Santos: "No Euro'2016 tínhamos um plano alternativo, o Quaresma"

Declarações de selecionador Fernando Santos na véspera de anunciar a convocatória de seleção de Portugal para o Mundial'2022

Mundial a meio da época: "Mudou alguma coisa. Em termos da convoctatória não, a questão tem a ver com o nível do treino, é diferente ser no final da época, com outra intensidade dos jogadores e quando se pode fazer uma espécie de pré-época. Houve uma sobrecarga de jogos muito grande nesta fase. Quando falamos no Mundial no fim da época os jogadores são sujeitos a 50, 60, 70 e até 80 jogos, mas depois há uma quebra para recuperar. Aqui houve uma intensidade muito grande a nível do esforço dos jogadores, jogaram muitas vezes ao domingo e à quarta, tirando as que não estavam nas competições europeias. Há um maior número de lesões nesta fase da época e alguns jogadores impedidos de irem ao mundial, é muito intenso e toda a gente estar sempre no topo. "

Como escolher: "Os treinadores têm a sua ideia de jogo e procuraram jogadores para ela. Num clube podes sempre ir buscar a qualquer lado. Imagina que queres jogadores muito rápidos e fortes, ou queres jogadores para posse... O selecionador é mais aquele treinador que chega ao clube e tem aquele plantel, com a diferença substancial que na seleção tens só os melhores. Já não pode ser só baseado na tua filosofia de jogo e não tem a ver tanto com a tática. Tens de encontrar um plano de jogo e escolher à volta disso. Já jogámos em 4x4x2, 4x2x3x1, 4x3x3. Imagina que vais jogar com três avançados, então se calhar a convocatória vai ter mais jogadores para esta zona. Há um plano A e uma alternativa."

Alternativa: "No Euro 2016 jogávamos em 4x4x2 muito clássico, mas tínhamos um plano alternativo sempre que era ter Quaresma, e isso transformava sempre o jogo. Com os 26 jogadores vou montar o plano principal, mas vou ter sempre de ter alguma alternativa, isso é fundamental. As pessoas quando fazem uma convocatória fazem segundo o seu entendimento, eu respeito isso, mas nunca se podem esquecer das alternativas, os jogos não são todos iguais."