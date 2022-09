Fernando Santos: "Não vai haver gestão de amarelos, a Chéquia tem qualidade e é para ganhar"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, na antevisão do jogo contra a Chéquia para a 5.ª jornada do Grupo 2 da Liga das Nações (Liga A)

A gestão dos cartões: "Não pode haver gestão. Temos de olhar para o jogo com o pensamento da vitória. Vou procurar a melhor equipa para vencer."

A Chéquia: "Vale pelo seu todo, pela sua qualidade. Todos os selecionadores querem ter os melhores, deve estar satisfeito por ter o Schick, é um jogador com qualidade mas não nos vamos preocupar em excesso."

Jogo com a Espanha é mais importante? "Portugal em todas as provas entra sempre para vencer, sempre dissemos que o próximo jogo é o mais importante e agora é a Chéquia. Não podemos pensar no jogo com a Espanha, como em todos entramos para ganhar, foi para isso que preparámos a equipa. Nem sei que outra mensagem poderia passar. A mensagem é clara e sempre foi, foco total, vencer e confiança nas nossas capacidades. Os cartões não alteram a estratégia. As decisões que tomar têm a ver como que achar melhor para o jogo, não tem a ver com mais nada."