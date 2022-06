Fernando Santos não revela se Ronaldo será titular e nota: "Quando digo que é o melhor do Mundo..."

Declarações do selecionador nacional em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça (agendado para domingo), relativo à segunda jornada da Liga das Nações

Titularidade de Ronaldo adequa-se a este jogo: "Isso não vou responder [risos]. Quando digo que ele é o melhor do Mundo, podemos equacionar se ele faz sentido aqui ou acolá? Não. Agora, em cada jogo, em cada estratégia, pode acontecer que eu decida, em função do que pretendo num todo, que deve ser ou não titular. Percebo a questão. A matemática vai acontecer sempre à volta do Cristiano. Quando se tem 26 jogadores, não vão jogar todos. É normal pensar, e estamos num país livre, felizmente, que um ou outro jogador deveria jogar mais. Tenho a felicidade de ter um grupo de trabalho muito coeso, estão todos incluídos, há uma coesão total. Torna-se mais fácil para mim, e para qualquer um, e há possibilidade de êxitos, como já aconteceu a Portugal também."

Frustração de Ronaldo por ter começado como suplente contra a Espanha/Continuidade no Manchester United: "Frustração por não ter sido primeira escolha? Não há frustração nenhuma, ninguém notou isso, certamente. Tenho 26 jogadores para jogar. Ele é o melhor jogador do Mundo. A escolha de ficar no Manchester United é uma escolha dele, não é a mim que compete dizer. É uma escolha pessoal. O que sei é que há poucos que têm a oportunidade de jogar no Manchester United."