Fernando Santos: "Não pensamos em play-off nem em nada..."

Selecionador nacional não está muito preocupado com o estado do relvado onde vai defrontar o Luxemburgo, nem com o frio

Na véspera do jogo decisivo para o apuramento para o Europeu de 2020, Fernando Santos manifestou uma natural confiança num triunfo diante do Luxemburgo que permita evitar o play-off.

Jogo decisivo

"É uma final que vamos disputar, a nossa equipa irá manter o mesmo padrão, a mesma atitude, toda a gente conhece o valor do Luxemburgo, como demonstrou, mais uma vez mais, contra a Sérvia. A equipa do Luxemburgo irá jogar o jogo pelo jogo. Sabemos que tem qualidade. O que observamos é que nos jogos em casa vai tentar pôr as armas em campo. Temos que nos focar no que temos de fazer, interpretar o que temos de fazer. Se fizermos isso, com maior ou menor dificuldade, vamos conseguir o que queremos: apurar-nos para a fase final do Europeu de 2020".".

Forma de jogar do adversário

"Vão jogar olhos nos olhos connosco. O Luxemburgo tem uma equipa muito bem organizada, joga sem receios, como fez por exemplo na segunda parte do jogo com a Sérvia, os jogadores sabem que temos de nos concentrar, se conseguirmos fazer o que fizemos no último jogo vamos conseguir vencer".

Play-off?

"Não pensamos em play-off nem em nada, pensamos em chegar ao Europeu através do jogo de amanhã".



Qual vai ser o adversário mais difícil: o frio, o relvado ou o Luxemburgo?

"O adversário é só o Luxemburgo. Os outros são contingências do futebol, não são adversários. Há jogadores que jogam ou jogaram em países muito faz muito frio, não podemos arranjar fatores que sirvam de desculpa, como disse o Bernardo [Silva] a UEFA decidiu treinar aqui para poupar o relvado, tudo bem. O importante é focarmo-nos no que temos de fazer. A nossa qualidade irá fazer o resto".



Ainda o estado do relvado



"A UEFA pediu-nos para treinar aqui [Stade Bissen, a 30 quilómetros da cidade do Luxemburgo]. Vamos para o jogo com o campo que for, jogamos aqui há quatro anos e não houve problema nenhum".