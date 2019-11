Fernando Santos: "Nada me surpreende no Cristiano"

Na zona de entrevistas rápidas, o selecionador elogiou a exibição de Portugal na goleada imposta à Lituânia (6-0) e não esqueceu o hat-trick do capitão.

Análise do jogo: "Primeira parte muito boa, com variações no jogo, ao intervalo disse para que se fizessem o terceiro golo procurassem o quarto para depois pensarmos no jogo que vem a seguir. Faltou só finalizarmos um pouco melhor, disse aos jogadores que o importante era continuar com concentração total. O jogo decorreu normalmente, a atitude dos jogadores foi muito correta".

Elogios aos jogadores: "Os jogadores estão de parabéns por aquilo que fizeram em campo".

Possíveis mudanças no onze: "Vamos ver".

Conversa com Ronaldo: "Foi para ver se ele estava em condições, foi só mais conversar com ele. Dúvidas desfeitas? Para quem as tinha... Eu não tinha nenhuma dúvida, disse isso na conferencia de imprensa. Nada me surpreende no Cristiano".

Jogo com o Luxemburgo: "Ganhar? Tem que ser. Sabemos que será um jogo difícil, é uma equipa que causa problemas aos adversários, tem causado sempre, joga em casa, num campo com chuva e nós com menos de 72 horas de recuperação, temos de preparar o jogo. Com esta atitude, com maior ou menor dificuldade, Portugal vai ganhar".