Fernando Santos lembra palavras de Mourinho: "Já é o São Patrício há muito tempo..."

Declarações de Fernando Santos na sala de imprensa após o triunfo por -0 frente à Suíça, para a Liga das Nações.

Rodar jogadores, menos na defesa: "Se a equipa está segura, a dar bem, a fazer tudo bem, introduzir um elemento no jogo no meio do nada, não me parece que seja o mais correto para a organização defensiva da equipa. Os centrais estão bem, estão articulados, não manifestaram cansaço e, portanto, em algum jogo terá de acontecer. Mas ainda não era hoje. O Cancelo joga todos os jogos, mas hoje tinha a certeza que ia fazer aquilo que ultimamente não tem corrido tão bem. Ele quer, mas... Ele tem jogado um bocadinho à City, com muito apoio, e hoje esperava que ele fosse mais influente, mais vertical, entrando pelas alas e acho que fez uma exibição soberba."

Chéquia principal adversário? "Se acabasse agora... Se fossem só três jogos, uma vitória no próximo jogo praticamente garantia a qualificação. Mas não é, ainda faltam quatro jogos. O que representa para mim é que vão estar aqui as duas equipas que têm quatro pontos. A Chéquia acredita que pode chegar aqui e vencer Portugal ou tudo vai fazer para isso. Falamos sempre muito do nome, mas esta Chéquia fez um excelente Campeonato da Europa. É uma equipa forte, bem organizada, com grande capacidade de luta e, portanto, vai criar-nos muitas dificuldades. Agora, se fizermos aquilo que temos capacidade para fazer bem, no momento ofensivo e defensivo, e sermos agressivos e objetivos, se fizemos isso, não é fácil jogar contra Portugal."

Exibição a roçar a perfeição: "Para a perfeição falta muito. A perfeição não se atinge. Isso é praticamente impossível. Houve mais coisas muito boas, sobretudo em patamares elevados, do que menos boas. Por isso é que disse que tinha sido um muito bom jogo. Sempre digo que as equipas que ganham e ganham bem, são aquelas que o fazem muito bem. Depois, para continuar a ganhar, é preciso, no mínimo, jogar bem. Depois, quando não se joga bem, é mais difícil. O jogo de hoje foi muito bem jogador pela equipa portuguesa e o resultado espelha isso."

Rui Patrício: "Ouvi uma expressão outro dia do meu amigo José [Mourinho], que em Roma ele é o São Patrício. Mas ele já é o São Patrício há muito tempo em Portugal. Sempre disse que o Rui Patrício é um dos titulares desta Seleção, como é o Diogo [Costa]. Isto é assim. Portugal, felizmente, tem um leque de jogadores que pode ser titular. Hoje entendi que era o Rui Patrício que devia ser titular e mostrou o que é, que sabe. Contámos com ele sempre. Fechámos os olhos e estamos descansados."