Fernando Santos lembra história da Sérvia e atira: "Se me derem a escolher..."

Selecionador nacional fez a antevisão ao jogo com a Sérvia, agendado para este sábado, às 19h45, em Belgrado.

Fernando Santos, selecionador nacional, abordou o encontro de Portugal com a Sérvia, a contar para o apuramento para o Mundial.

Adversário que proporciona forma de jogar mais aberta

"A base de trabalho da equipa e suas estratégias não se modificam, mas será um jogo entre duas seleções diferentes: uma que jogou na maior parte do tempo com muita ocupação de espaços e agora uma Sérvia com ambições de chegar ao Mundial, uma equipa poderosa, com história em Europeus e Mundiais. A Sérvia não vai jogar em contra-ataque. Vai ser como foi no jogo em que nos defrontámos: uma equipa de ataque, com jogadores perigosos, na procura de alcançar a vitória. Temos de defender bem e atacar bem, temos de ser organizados."

Importância do jogo

"É importante para Portugal, para todos nós. Nunca escondemos que queremos estar no Mundial. Temos esse desejo, mas temos de lá chegar. Sabemos das dificuldades deste jogo. Estamos a falar de um adversário que tem jogadores nas grandes equipas da Europa. Vão defrontar-se duas grandes equipas. A Sérvia tem a ambição natural de vencer, mas nós também. É para isso que aqui estamos."

Teste mais complicado

"Em teoria, o jogo com o Azerbaijão seria fácil e, na prática, não foi nada. O que conta é o que vai acontecer. Será um confronto entre duas equipas que querem ganhar e que vão dispostas a fazer golos. Respeitamos muito a Sérvia, mas também respeitamos a nossa identidade."

Vitória mais importante do que jogar bem ou mal

"Quem joga mal dificilmente ganha. Para ganhar, tem de se jogar bem. Jogar bonito ou feio, isso é que já é diferente. Os treinadores querem que as equipas joguem muito bem. Agora, se me derem a escolher: 'vais fazer um jogo muito bonito e empatas', então prefiro menos nota artística e ganhar."