Fernando Santos: "João Félix? Ninguém joga sozinho..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de imprensa após a goleada de Portugal na receção à Nigéria, por 4-0, no último jogo de preparação antes do Mundial.

João Félix foi um dos melhores? "Foi um dos melhores, com os outros. Foram todos melhores, ninguém joga sozinho. Claro que o João fez um bom jogo também, ao nível do que os outros fizeram. Tenho 26 a baterem à porta. Todos os dias me batem à porta no treino. Todos eles batem à porta e todos eles têm condições para jogar. Isso é bom para o treinador, seguramente.

António Silva e Gonçalo Ramos: "Fizeram exatamente o que eu esperava, aquilo que fazem no clube deles e que têm feito muito bem. Vieram à Seleção fruto do trabalho deles, da qualidade que apresentaram. Não vieram porque jogam no clube A, B ou C ou porque gosto mais ou menos. Vieram pela qualidade. O António no Benfica tem feito muito bem o seu papel, que é fazer com que os adversários não façam golos, e o Ramos o contrário, fez o papel dele que é marcar. Todos os colegas os apoiam, é mais fácil para eles quando é assim."