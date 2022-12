"Fernando Santos já fez muito, está há muitos anos na Seleção e há um desgaste. Devia acabar o seu ciclo"

Inquérito de O JOGO aponta no sentido de encerrar um ciclo, mesmo que Fernando Santos tenha vivido momentos altos.

Terminada a participação no Campeonato do Mundo, o foco vai estar, inevitavelmente, apontado ao futuro do selecionador e se Fernando Santos deve continuar no cargo, iniciando um novo ciclo que vai até ao Europeu"2024.

O JOGO ouviu seis personalidades, incluindo quatro antigos internacionais portugueses, e a tendência aponta no sentido de dizer "obrigado e até sempre", ou seja, mudar o ciclo.

Álvaro Magalhães, ex-internacional e treinador

1 - Fernando Santos tem condições para continuar no cargo de selecionador nacional?

Não. O presidente da FPF vai ter de analisar o que a Seleção fez, porque o objetivo era ganhar o Mundial. O Fernando Santos ganhou um Europeu e uma Liga das Nações, mas nos últimos Mundiais têm surgido muitas críticas à forma como Portugal joga. Um treinador vive de resultados.... Já fez muito, está há muitos anos na Seleção e há um desgaste. Existiram alguns problemas. Devia acabar o seu ciclo.

2 - Qual o papel que Cristiano Ronaldo deve desempenhar no novo ciclo da Seleção Nacional?

Se o Cristiano continuar a jogar, ainda poderá ser uma peça fundamental na Seleção. É um líder. Não é o Ronaldo que todos nós conhecemos, mas tem capacidade para jogar mais um ou dois anos. Pode até aparecer no próximo Europeu.