Fernando Santos introduz muitas novidades: o onze português contra a Sérvia

Confira as escolhas iniciais de Fernando Santos para o jogo com a Sérvia, com início às 19h45 e referente ao apuramento para o Mundial.

Fernando Santos faz várias alterações no onze de Portugal para o jogo com a Sérvia, tendo como comparação o duelo anterior com o Azerbaijão. Na defesa há a destacar as entradas de Cédric e Fonte, saindo Nuno Mendes e Domingos Duarte.

No meio-campo, Fernando Santos aposta em Sérgio Oliveira, Danilo e Bruno Fernandes, setor do terreno de onde saem Rúben Neves e João Moutinho. Por fim, Diogo Jota é titular no ataque, com André Silva agora suplente, assim como Pedro Neto.

Onze da Sérvia: Dmitrovic; Milenkovic, Stefan Mitrovic e Pavlovic; Lazović, Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic e Tadic; Aleksandar Mitrovic, Vlahovic.

Onze de Portugal: Anthony Lopes; Cédric, Fonte, Rúben Dias e João Cancelo; Sérgio Oliveira, Danilo e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.