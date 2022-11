Fernando Santos: "Houve um momento com Ronaldo que me deixou preocupado"

Selecionador português vinca que CR7 fez os últimos encontros do Manchester United e que, por isso, está tranquilo, tendo o Mundial já na mira.

Cristiano Ronaldo já viveu momentos bastante conturbados esta temporada, aos quais Fernando Santos, obviamente, não ficou indiferente. Num excerto de uma entrevista à SportTV, que será passada na íntegra na noite desta sexta-feira, o selecionador vincou que CR7 fez os 90 minutos nos últimos três encontros do United, mas reconheceu que houve um episódio que o deixou preocupado.

"Não me meto no trabalho dos meus colegas. Há uma coisa que eu sei. Se me falasse há dois meses que Ronaldo não estava a ser utilizado com regularidade... É diferente de me falares hoje, quando nos últimos jogos foi titular. É um tema sobre o qual não se houve falar nem em Inglaterra. Falou com o treinador e jogou, não só na Liga Europa como no campeonato", referiu.

Ronaldo chegou a estar afastado da primeira equipa do United após se ter recusado a entrar nos minutos finais frente ao Tottenham, o que gerou apreensão em Fernando Santos. "Antes podia-se colocar a questão do ritmo de jogo, neste momento essa questão coloca-se cada vez menos. Houve um momento com Cristiano em que fiquei preocupado, quando se ouviu falar que não iria treinar com a equipa, isso sim. Se estivesse a treinar sozinho seria muito difícil", disse.