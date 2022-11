Fernando Santos garante que jogadores "já mudaram o 'chip'" e fala da cultura das seleções africanas

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, na antevisão da partida amigável contra a Nigéria, de preparação para o Mundial do Catar

Escolha da Nigéria: "Podíamos escolher entre três. Não há hábito de seleções europeias defrontarem de continentes diferentes e Portugal vai defrontar de três diferentes no Mundial. As africanas, tem a ver com a sua cultura futebolística intrínseca. Temos mais hábitos com sul-americanas que já defrontámos muitas vezes. O Gana tem essa matriz, mudou muito, tem muitos jogadores na Europa. Mas por experiência sabemos que depois quando estão entre eles, vem sempre, é quase impossível que não venha, aquilo que é culturalmente intrínseco. Jogadores muito rápidos, muito talentosos. De resto sim. Não sei como a equipa se vai colocar amanhã em campo. Joga 4-3-3, 3-5-2. São diferentes, mas não havia um leque muito alargado de seleções disponíveis. O Peseiro também mostrou disponibilidade em jogar em Portugal, pelo que foi uma escolha boa."

Jogadores mudaram o chip: "Felizmente não porque os jogadores vêm de tal maneira focados e motivados, mudaram logo o chip. Automaticamente entraram em modo de seleção e de campeonato do Mundo. O foco é total, já o sentia antes. Não tenho essa necessidade."