Fernando Santos garante estreias na Seleção e diz: "Quanto ao Diogo Costa, vou pensar"

Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez a antevisão ao jogo particular diante do Catar, marcado para as 20h15 de sábado.

Portugal vai estrear jogadores frente ao Catar? "A gestão vai acontecer, muitos jogadores estão sobrecarregados e será feita gestão. O Matheus Nunes e o Rafael Leão vão a jogo, seguramente. Quanto ao Diogo Costa, vou pensar ainda sobre o assunto, porque é um lugar muito específico. Ou entra no onze titular ou não jogará, porque nunca farei substituições de guarda-redes a meio do jogo. Se não jogar, continuará aqui a evoluir, tem muita qualidade e acreditamos nele."

Ainda sobre Matheus Nunes: "Está em Portugal desde os 12 anos, tem um longo caminho para evoluir, quer no clube, quer na Seleção. É muito importante para estes jovens que venham à Seleção, percebam o contexto... ele tem correspondido, tal como o Rafael Leão. São jogadores de futuro e quanto mais forem aprendendo, melhor para eles e para a Seleção."

Ronaldo pode tornar-se o jogador com mais jogos em seleções: "Esse recorde ele vai bater sempre, não é por aí. Acho que ele irá a jogo, porque precisa de tempo de jogo, precisa de intensidade de jogo. Há uma forte probabilidade de jogar, vamos ver se de início ou na segunda parte. Precisa disso para que o ritmo competitivo esteja no máximo frente ao Luxemburgo."