Fernando Santos com ases na manga: "Otávio ganhou o respeito dos que criticaram"

Diogo Costa e Otávio foram surpresa no onze que venceu a Turquia. O arrojo do selecionador foi justificado de forma brilhante pela dupla portista e aplaudido pelos pares.

Apesar de ter mais de meia centena de jogadores lançados no longo e vitorioso percurso na liderança da Seleção Nacional, Fernando Santos não é visto como um treinador adepto de grandes mudanças e também por isso foi ainda maior o impacto do onze em que apostou para vencer a Turquia (3-1), no primeiro jogo do play-off de apuramento para o Mundial do Catar.

Diogo Costa, que o selecionador estreara nos AA no encontro de preparação com os cataris, em outubro do ano passado, surgiu no lugar de Rui Patrício e Otávio foi outra novidade portista no onze inicial.