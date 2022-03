Fernando Santos: "Ganhei duas competições, agora sonho com o Mundial"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a vitória por 2-0 sobre a Macedónia do Norte que carimbou a passagem da equipa das Quinas ao Mundial'2022.

Análise ao jogo: "Começo por dar os parabéns aos jogadores pela atitude fantástica que tiveram. Esta equipa da Macedónia do Norte não é o que se pensava, sabe jogar. E isso viu-se nos primeiros dez minutos, em que nós não conseguimos entrar no jogo. Mas com o espírito fantástico e a criatividade dos jogadores, e o apoio fantástico do público, conseguimos. A vitória é justa e merecida. Não me lembro de nenhuma situação de golo do adversário e nós tivemos várias. Estamos no Mundial, felizmente para os 11 milhões de portugueses."

Segredo esteve nos centrais? "Eu vejo os jogadores e tomo decisões. Confio muito no José Fonte, mas achei que o Pepe e o Danilo poderiam ser melhores para este jogo."

Com que seleção sonha jogar no Mundial? "Único sonho que tenho, e é permitido, é ganhar uma terceira competição. Já ganhei duas, agora sonho com o Mundial. Mas vamos com tempo, há competições antes do Mundial e com tempo prepararemos o Campeonato do Mundo."

Como se sente agora, depois das críticas que recebeu na sequência do jogo com a Sérvia?

"Com a mesma tranquilidade que sempre tive. Consciência tranquila."