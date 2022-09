Fernando Santos faz três alterações para o jogo com a Espanha

Decisivo jogo da Liga das Nações com início às 19h45, em Braga.

Fernando Santos faz três alterações no onze de Portugal para o decisivo jogo da Liga das Nações com a Espanha, tendo como comparação a goleada por 4-0 na Chéquia. Nas laterais, Dalot, que bisou em Praga, e Mário Rui, autor de uma assistência, cedem o lugar a João Cancelo e Nuno Mendes. No ataque, o selecionador português aposta em Jota, saindo Rafael Leão.

À Seleção Nacional, recorde-se, basta um empate para seguir para a final four. A Espanha, para atingir essa fase, está obrigada a vencer.

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves e William Carvalho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Onze da Espanha: Unai Simón; Carvajal, Guillamón, Pau Torres e Gayà; Soler, Rodri e Koke; Ferran Torres, Morata e Sarabia.